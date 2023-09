Vuelta, Evenepoel ancora all’attacco 

Ancora all’attacco. Remco Evenepoel non è sazio e, con la scusa di incrementare il vantaggio sui rivali nella classifdica degli scalatori, è andato in fuga anche nella tappa di ieri alla Vuelta a España. Dopo il successo (“alla Merckx”, l’ha definito Romain Bartet) di sabato, il campione nazionale belga si è però “accontentato” del quarto posto nella 15ª tappa, Pamplona-Lekunberri, 158.5 km, che ha portato la carovana in Navarra. Tra un gruppetto di 10 fuggitivi, dal quale si erano avvantaggiati in tre sull’ultima salita, l’ha spuntata il 36enne portoghese Rui Costa (Intermarché- Wanty). L'ex campione del mondo ha beffato allo sprint il tedesco Lennard Kämna (Bora) e il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain), mentre Remco Evenepoel, dopo aver ispirato la fuga, ha forse pagato lo sforzo del giorno prima ed è comunque giunto quarto a 2”.

L’americano Sepp Kuss, giunto con il gruppo a 2’52” rimane saldo in maglia rossa davanti ai compagni Primoz Roglic (1’37”) e Jonas Vingegaard (1’44”).

Oggi, a Santander, è prevista l'ultima giornata di riposo. Domani assaggio di salita con l’arrivo a Bejes dopo appena 120 km, prima del terribile tappone di mercoledì con l’Angliru.

