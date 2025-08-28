VaiOnline
Ciclismo.
29 agosto 2025 alle 00:31

Vuelta, è Traeen la nuova maglia rossa 

L'australiano Jay Vine, portacolori della UAE Emirates, ha vinto per distacco, dopo 23 km di fuga solitaria, la sesta tappa della Vuelta che oggi ha impegnato il gruppo tra Olot e Pal, nel Principato di Andorra. Al secondo posto, staccato di 54", si è piazzato il norvegese della Bahrein-Victorious Torsten Traeen, che ha conquistato la maglia rossa di leader della classifica generale. Terzo Lorenzo Fortunato, a 1'10" da Vine, che ora è terzo anche in classifica generale, a 42" da Traeen. Oggi altra tappa sui Pirenei: 188 km da Andorra La Vella a Cerler a Huesca la Magia. Arrivo in salita di 12,1 km al 5,8% di pendenza media.

