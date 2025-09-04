Vuelta, Ayuso firma il bis e risponde alla Uae 

Doppietta nella bufera. Lo spagnolo Juan Ayuso (Uae Emirates) ha vinto anche la 12ª tappa della Vuelta, da Laredo a Los Corrales de Buelna, di 144,47 km, battendo in una volata a due il compagno di fuga e connazionale Javier Romo (Movistar). I due hanno staccato i compagni di un affollato gruppo di attaccanti: a 13” è arrivato il francese Brieuc Rolland (Groupama), a 17” Victor Campenaerts (Visma), poi Mads Pedersen (Lidl-Trek) che rafforza la leadership nella classifica a punti. Arrivata a oltre 6’ con il gruppo, la maglia rossa, il danese Jonas Vingegaard (Visma), ha vissuto e fatto vivere ai suoi gregari una giornata tranquilla, risparmiando le forze in vista della tappa di oggi che prevede oltre 200 chilometri ma soprattutto l’arrivo sulla durissima salita dell’Alto de l’Angliru.

L’addio

Per il team Uae Emirates è il quinto successo in questa edizione, il secondo per Ayuso che è di fatto separato in casa: la squadra ha già annunciato tre giorni fa la rescissione del contratto e da parte del giovane talento iberico ci sono state parole pesanti. Il clima è teso ma Ayuso ha garantito il sostegno al compagno Juan Almeida, secondo in classifica a 50” da Vingegaars e con 6” di vantaggio su Tom Pidcock.

Intanto

All'indomani di una frazione interrotta prima del traguardo a causa di una protesta filo-palestinese i Bilbao, la tappa di ieri non ha registrato problemi di ordine pubblico. Lungo il percorso sono state esposte bandiere palestinesi ma non ci sono stati disagi. Ieri ha parlato il ministro spagnolo dell'Interno, Fernando Grande Marlaska: «La sicurezza della Vuelta ciclistica è garantita e per questo sono state mobilitate polizia, Guardia Civil, e tutto lo spiegamento delle forze dell'ordine». la federazione internazionale (Uci) ha ribadito «la fondamentale importanza della neutralità politica delle organizzazioni sportive all’interno del Cio e il ruolo unificante e pacificatore dello sport».

