Vuelta avanti a suon di neutralizzazioni 

Non c’è giorno che la Vuelta a España non fornisca argomenti di discussione. Ieri maltempo e vento forte hanno convinto gli organizzatori a prendere il tempo a 2,6 km dalla fine della nona tappa perché il fango aveva invaso la sede stradale sulla salita finale del Collado de la Cruz de Caravaca. Una misura che, quando il gruppo è arrivato è parsa eccessiva e ha indispettito il pubblico perché il gruppo è arrivato in cima al piccolo trotto. A darsi battaglia sono stati di fatto soltanto due corridori, quelli che erano ancora in lizza per il successo parziale: alla fine il tedesco Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) è riuscito a conservare un vantaggio di 30” su Matteo Sobrero (Jayco AlUla) e a conquistare una vittoria da abbonare a quelle già colte al Tour e al Giro.

Qualche scaramuccia tra i big della classifica con Almeida e Vlasov che hanno guadagnato qualche secondo, così come Roglic, che ha guadagnato 2” sugli altri e 9” sulla maglia rossa del suo compagno di squadra, Sepp Kuss. L'americano della Jumbo-Visma è sempre al comando della classifica con 43" di vantaggio sullo spagnolo Marc Soler, 1'02" sul francese Lenny Martinez, 2’242 su Remco Evenepole e 2’29” su Primoz Roglic e Mikel Landa.

Oggi giorno di riposo, domani l’attesa crono individuale di 25,8 km in circuito cittadino a Valladolid.

