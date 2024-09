Vuelta, arrivo sul Cuitu Negru Castrillo fa il bis tra la nebbia 

Il 23enne spagnolo Pablo Castrillo ha vinto per distacco la quindicesima tappa della Vuelta, con arrivo in salita, ai 1.847 metri di Cuitu Negru. Al secondo posto, a 12 secondi di distacco dall’iberico (che si era già imposto nella dodicesima frazione), si è piazzato il russo Aleksandr Vlasov, terzo il russo naturalizzato francese Pavel Sivakov a 3 secondi. Subito dopo, quarto e quinto, due uomini dell'altissima classifica, lo spagnolo Enric Mas e lo sloveno Primoz Roglic, che hanno guadagnato una quarantina di secondi sulla maglia rossa Ben O'Connor. Quest'ultimo ora ha 1 minuto e 3 secondi di vantaggio su Roglic, 2'23" su Mas e 2'44" su Richard Carapaz.

Traguardo

L’arrivo è stato suggestivo: nella nebbia del Cuitu Negru, nelle Asturie, la pendenza al 24% ha di certo trasformato il traguardo nel più duro di questa edizione della Vuelta.

Primoz Roglic è riuscito a rosicchiare altro terreno su Ben O’Connor guadagnando 38 secondi sull’australiano, ma non mette l’avversario sulle ginocchia e non riesce a strappargli neppure la maglia rossa di leader.

E non è tutto. Lo sloveno dopo il traguardo riceve anche la stangata della Giuria che lo sanziona di 20 secondi in classifica per aver sfruttato la scia della sua ammiraglia a 22 chilometri dall'arrivo, subito dopo aver sostituito la bicicletta. Ecco perché il suo distacco da O'Connor è salito a 1'03". Oggi la Vuelta si ferma. Il programma prevede infatti un giorno di riposo.

RIPRODUZIONE RISERVATA