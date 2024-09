Vuelta al gran finale, O’Connor contro tutti 

La 79ª Vuelta a España riparte oggi, dopo il riposo, con Ben O’Connor in maglia roja e una salita mitica da scalare. L’australiano si è difeso come un leone domenica al Cuitu Negru perdendo soltanto 38” da Primoz Roglic (peraltro poi penalizzato di 20) ma oggi, con appena 63" di margine residuale, dovrà superarsi nella sedicesima tappa, 181,5 km, da Luanco ai Lagos de Covadonga. Prima della leggendaria ascesa asturiana (12 km con un tratto in contropendenza), ci sono da affrontare altri due colli di 1ª categoria: il Mirador del Fito e la Collada de Llomena con pendenze severissime.

La classifica premia l’australiano della Decathlon- Ag2r ma, oltre allo sloveno della Red Bull-Bora, dovrà guardarsi dai due spagnoli Enric Mas (Movistar, 3° a 2’23”) e Mikel Landa (T-Rex Soudal, 5° a 3’05”) e dall’ecuadoriano Richard Carapaz (EF, 4° a 2’44”).

