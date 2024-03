Voto unanime in Consiglio: l’Imu non aumenterà 

Il Consiglio comunale si è aperto ieri mattina con un momento di cordoglio e la lettura di una nota in ricordo dell'avvocato ed ex vice sindaco e assessore Daniele Murru, scomparso prematuramente nei giorni scorsi. La presidente Mara Mascia ha poi proceduto con l'inizio dei lavori. Sono state approvate all'unanimità le aliquote Imu che restano confermate rispetto allo scorso, senza alcun aumento. Fulcro centrale dell'assemblea è stato l'approvazione del documento unico di programmazione. Soddisfatto il vice sindaco e assessore al bilancio Luigi Cardia, che ha illustrato la delibera: «Il dup sviluppa le linee programmatiche del nostro mandato. Ora possiamo procedere con l'approvazione del bilancio ed essere pienamente operativi». La minoranza con Cherchi, Pili e Mameli ha votato contro, Depau si è astenuta. È passata a maggioranza la modifica al regolamento sulla tassa di soggiorno che prevede la possibilità di introdurre il regime forfettario per i privati che affittino massimo due immobili. La minoranza ha espresso qualche perplessità e si è astenuta. Approvato poi solo dalla maggioranza il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune e il piano triennale dei Lavori pubblici presentato dall'assessore Nieddu. Si torna in Consiglio il 28 marzo quando l'aula dovrà approvare il bilancio.

