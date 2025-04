Voto tracciabile, addio seggio 

I dati sono questi: 152 iscritti, sei residenti, 45 hanno votato. Numeri che segnano la fine del seggio elettorale di Ingurtosu nell’edificio del circolo ex impiegati: dalle prossime elezioni si vota ad Arbus. A deciderlo è stata la Giunta della cittadina del Linas, nero su bianco, in un dettagliato provvedimento destinato a entrare nella storia dell’ex villaggio minerario: lo spopolamento senza sosta cancella l’ultimo servizio, l’ufficio elettorale. E questa volta senza rimpianti.

La richiesta è arrivata dagli stessi elettori: «Siamo pochi, al punto che viene meno la segretezza del voto». Lo scorso anno, aggiungono, in occasione delle elezioni regionali, «è stato facile individuare per chi ha votato ciascuno di noi».

La soppressione

La Giunta è al lavoro per riequilibrare il numero degli elettori nelle storiche sei sezioni dell’ex scuola elementare di piazza San Lussorio, dove ora si aggiunge la sezione 7 di Ingurtosu, mentre la numero 8 resta nella scuola della frazione marina di Sant’Antonio di Santadi. Per l’esecutivo guidato da Paolo Salis la scelta di cancellare il seggio è in gran parte «dipesa dalle lamentele dei cittadini, poi concretizzate dall’affluenza alle urne di Ingurtosu, scesa sotto il 50 per cento», ma hanno contribuito altri fattori, come i costi per tenere in vita un servizio che nessuno vuole: spese per l’edificio, gli scrutatori, forze dell’ordine, impegno dei dipendenti. Infine, ha pesato la presenza di alcuni gradini che di fatto impedivano l’accesso ai disabili, creando non pochi malumori.

Numeri esigui

Determinante anche il numero degli iscritti: 152 elettori, la maggior parte sono emigrati e votano all’estero, e sono compresi i carcerati della colonia penale di Is Arenas che ultimamente preferiscono l'urna speciale allestita all’interno della struttura detentiva. Restano i sei residenti della frazione e quelli delle aziende sparse nelle vicinanze: Montevecchio, Ptizinurri e dintorni.

Il via col referendum

«La novità – comunica il sindaco Salis – prenderà il via a giugno con i referendum: gli elettori resteranno iscritti alla sezione 7 ma questa verrà inserita nella numero 6, della sede centrale. Non c’è stato il tempo per completare a pieno il trasferimento, in particolare sottoporre la proposta all’attenzione alla Commissione circondariale. Il trasferimento non procurerà disagi per gli elettori: sarà attivata un’informazione capillare».

«Democrazia dimezzata»

Non la pensa così il consigliere di minoranza Agostino Pilia: «Siamo di fronte a una democrazia dimezzata. La chiusura del seggio fa venir meno la partecipazione popolare che invece dovrebbe essere al centro della vita amministrativa. Tutto in linea con le disposizione di questa Giunta, che da tre anni continua a oscurare l’accesso degli atti amministrativi, alla faccia della trasparenza».

