Voto sull’immunità di Salis,  occhi puntati sui Popolari 

Per Ilaria Salis oggi è il giorno del voto della commissione Affari giuridici dell’Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte dell’eurodeputata di Avs ancora non c’è chiarezza.

Il voto non sarà quello definitivo: la decisione finale spetterà all’Aula, un passaggio che avverrà quasi sicuramente nella prima settimana di ottobre, indipendentemente dall’esito di domani. La plenaria però tradizionalmente conferma il parere della commissione, ed è per questo che l’eurodeputata sa di giocarsi in queste ore una partita chiave. I numeri al momento non le sorridono. Si sono detti pronti a difendere la sua immunità undici eurodeputati su 25: si va dalla Sinistra agli esponenti dei Verdi, fino ai Liberali ai Socialisti, tra cui il dem Brando Benifei. Sono sette quelli che, quasi certamente, voteranno per la revoca: gli eurodeputati dei gruppi sovranisti Europa delle Nazioni Sovrane e Patrioti e dei conservatori di Ecr, tra cui il meloniano Mario Mantovani. L’ago della bilancia saranno quindi i sette eurodeputati del Ppe, che sulla carta appaiono per la revoca dell’immunità, come indica la riservatissima relazione del relatore, lo spagnolo Adrián Vázquez Lázara, anch’egli popolare. Ma è proprio il documento di Vázquez Lázara ad aprire una crepa nel Ppe, spiegano fonti vicine al dossier: basterebbero solo due defezioni nel gruppo per salvare Salis. C’è l’appello della vicepresidente ed eurodeputata dem Pina Picierno: «Opporsi alla revoca dell’immunità significa difendere l’autonomia delle istituzioni europee», ha scritto, incalzando i Popolari a difendere l’italiana. E lei ieri diceva al Corriere della Sera: «Io non voglio sottrarmi al processo. Anzi, voglio essere processata. Ma non in Ungheria, dove sarebbe un processo politico, dove la sentenza è già scritta. Voglio essere processata nel mio paese. In Italia».

