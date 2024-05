Voto su premierato e legge elettorale, bagarre in Aula 

Preoccupa FdI e la ministra Maria Elisabetta Casellati il ritmo lento con cui sono iniziate in Senato le votazioni degli emendamenti al ddl sul premierato. Al termine della giornata i voti effettuati sono stati una manciata, a fronte dei circa 3mila emendamenti presentati dalle opposizioni. Queste hanno messo in campo tutti gli strumenti ostruzionistici consentiti dai regolamenti parlamentari, compresa una teatrale protesta in Aula, che, se attuati, bloccherebbero per mesi l’Aula di Palazzo Madama. Di qui l’ipotesi di un contingentamento dei tempi, su cui spinge il gruppo di FdI. Al discorso dei tempi si aggiunge, nel merito, il tema della legge elettorale su cui ci sono ancora divergenze all'interno della maggioranza.

L'esame degli emendamenti è iniziato con la loro illustrazione da parte dei proponenti, e le opposizioni, specie il Pd, hanno sfruttato la possibilità per ciascun proponente di illustrare i propri testi. Ognuno dei senatori delle opposizione ne aveva firmati alcuni. In più si sono aggiunti interventi sull'ordine dei lavori. Alla fine i primi voti sono arrivati solo dopo le 17. C'è stata anche una teatrale protesta in Aula al momento del primo voto con tutti i parlamentari dei gruppi di opposizione che si sono alzati in piedi mostrando una copia della costituzione italiana. Curiosamente la maggioranza era venuta a sapere della protesta così che anche i senatori del centrodestra hanno sventolato copie della Costituzione, portate da una commessa in una busta e consegnate al capogruppo di FdI Lucio Malan. Il presidente La Russa ha applicato due volte la regola del “canguro” (consente con un solo voto di cassare diversi emendamenti analoghi) e ha anche annunciato che si riserva di dichiarare inammissibili per estraneità di materia alcuni altri emendamenti. Ma al termine della seduta le proposte emendative votate o saltate sono state solo 43: l'1,5% di quelle totali. Di qui la preoccupazione, specie in FdI.

