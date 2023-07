Voto, leadership contesa da Fratelli d’Italia e Lega Martedì ospedali in Aula 

Restare uniti è fondamentale per i partiti di centrodestra, soprattutto in vista delle regionali. Ma la leadership resta contesa. Il capogruppo della Lega Michele Ennas pensa che essere compatti sia «alla base di tutto», ma «ritengo che questo centrodestra a trazione leghista abbia funzionato», ha spiegato due giorni fa a L’Unione sarda, difendendo l’ipotesi di una ricandidatura di Solinas. Anche per il presidente del gruppo Fratelli d’Italia Fausto Piga «l’unità è il punto da cui partire perché siamo tutti necessari per proseguire questo percorso e lavorare perché la coalizione sia salda». Anche in questo caso c’è un “ma” che pesa: «Non scopriamo certo oggi che chi gode di maggiore consenso da parte dei cittadini debba assumersi l’onere di fare la guida. È successo cinque anni fa con la Lega, che fino a poco prima nemmeno esisteva in Sardegna, ed è successo negli anni d’oro di Forza Italia». Quindi, «pensare che Fdi possa assumere la guida della coalizione e del coordinamento per la scrittura del prossimo programma elettorale, non deve essere visto come una fuga in avanti, una provocazione o peggio una mancanza di rispetto per gli alleati». Semplicemente, «sta nelle cose, e l’obiettivo è quello di vincere tutti assieme, e questo sembra il percorso più adatto. Oltretutto, in Sardegna non abbiamo mai registrato valori inferiori alle medie nazionali». Tradotto: ora tocca a noi. Posto che «non intendiamo intraprendere una battaglia di muscoli, ma vogliamo arrivare a questo risultato col dialogo, e sarei sorpreso se qualcuno sottovalutasse questi elementi».

Al vertice di maggioranza di venerdì scorso è scoppiata la pace. Tre ore di riunione a Villa Devoto per trovare la quadra su nuovi ospedali, futuro del Brotzu e stadio del Cagliari a Sant’Elia. Niente o quasi, invece, su candidature in vista delle elezioni del 2024 che saranno oggetto di un tavolo politico ad hoc. In realtà, le strategie dei partiti su questo fronte non si sono mai fermate. Lo dimostra questo botta e risposta a distanza tra i due capigruppo.

La convocazione

La leadership è contesa: ed è l’unica frizione reale in una maggioranza che ieri ha anche ceduto alla richiesta delle opposizioni di tornare in Aula con le mozioni sugli ospedali prima del collegato alla Finanziaria 2023. La conferenza dei capigruppo ha deciso di calendarizzare la seduta per martedì prossimo alle 11: all’ordine del giorno le mozioni di Moriconi (Pd) e Agus (Progressisti). La seconda riguarda anche lo stato di attuazione dell’accordo di programma Regione-Comune di Cagliari per la realizzazione, tra le altre cose, dello stadio (su cui la Regione dovrebbe investire 50 milioni) e di un nuovo ospedale in città. Seguirà l’esame del collegato: su quest’ultimo provvedimento la conferenza dei capigruppo ha fissato il termine della presentazione degli emendamenti al termine della discussione generale. (ro. mu)

RIPRODUZIONE RISERVATA