Voto in Polonia, affluenza record: code anche a Cagliari 

La Polonia del sovranista Jarosław Kaczyński ha votato ieri per rinnovare il Parlamento, con circa 29 milioni di abitanti chiamati a decidere il futuro del grande Paese dell’Europa orientale. Affluenza record. Favorito, seppure di poco, è "Diritto e Giustizia" (Pis), la formazione anti-Ue e anti-migranti del leader di governo a caccia del terzo mandato da quando è arrivato al potere otto anni fa, nel 2015. Ma la svolta verso Bruxelles, con l'alleanza europeista "Coalizione Civica" dell’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, non è impossibile. Anche i cittadini polacchi residenti in Sardegna si sono mobilitati per esprimere il proprio voto.

Sin dalle prime ore di ieri, lunghe code in piazza L’Unione Sarda, a Cagliari, sede del consolato onorario di Varsavia, dove è stato allestito un seggio per gli elettori all'estero.Tra gli orientamenti, soprattutto per le donne, prevale quello più progressista: «Non possiamo permetterci di uscire dall’Unione europea, rischiamo di restare isolati», racconta Alexandra, giovane polacca sposata con un sardo. E Dominika, che da nove anni vive a Cagliari: «Sono qui per i diritti delle donne, dobbiamo combattere per riconquistarli». Stando agli unici exit poll delle elezioni legislative, il partito conservatore, nazionalista e populista Diritto e Giustizia (Pis) di Jaroslaw Kaczynski, al governo, sarebbe primo con il 36,8% voti. Come previsto, al secondo posto si piazzerebbe l'alleanza elettorale centrista ed europeista Coalizione Civica dell'ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk col 31,6%. La rilevazione dell'istituto Ipsos è stata pubblicata da Tvn24. Decisivo è però quanti seggi raccoglierà "Confederazione", un partito di estrema destra, razzista, omofobo e intenzionato a tagliare gli aiuti militari all'Ucraina che peraltro nega di volersi alleare col Pis. Pure Kaczynski dice di non volerli. Tusk invece, ricambiato, vuole accordarsi con i partiti di due alleanze minori: quella neonata di centro-destra a parziale connotato agricolo "Terza Via" e la socialdemocratica, filo-Ue e progressista detta "La Sinistra" per poter avere la meglio. I voti raccolti da partiti e alleanze che finiscono sotto le rispettive soglie di sbarramento del 5 e 8% vanno al vincitore, quindi probabilmente al Pis, rendendo difficili previsioni univoche se proseguiranno o finiranno otto anni in cui dal 2015 il Pis è in attrito con l'Ue fra l'altro per la politicizzazione della magistratura e l'asservimento dei media pubblici. Urne chiuse alle 21. Oggi il risultato parziale: occorre attendere domani per il risultato del voto dei polacchi all’estero e avere il quadro definitivo.

