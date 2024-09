Voto in condotta e sospensioni, stretta del ministro 

Roma. Troppi gli episodi di violenza nelle scuole: arriva una stretta sul comportamento degli alunni. Ieri la Camera, con 154 voti a favore, 97 contrari e 7 astenuti, ha approvato in via definitiva il ddl del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che riforma il voto in condotta. Per il ministro la norma «responsabilizza i ragazzi e restituisce autorevolezza ai docenti», per sindacati come la Flc Cgil «afferma l’idea di una scuola autoritaria», mentre i presidi di Anp plaudono. E dunque: lo studente con 5 in condotta sarà bocciato, e se prende 6 alle superiori sarà rimandato in educazione civica. Alla maturità il punteggio più alto sarà vincolato al 9 in condotta. Dopo una sospensione fino a due giorni lo studente dovrà fare attività di approfondimento sulle conseguenze dei suoi comportamenti, oltre i due dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale. Il voto numerico continuerà ad applicarsi sia alle medie che alle superiori, dove sarà obbligatoria anche la valutazione intermedia di metà anno. Multe da 500 euro e fino a 10mila euro a chi offende il personale scolastico (intanto la legge Sasso, operativa da aprile, ha alzato le pene detentive: dai 5 anni per aggressione si è passati a 7 e mezzo, da 3 a 4 anni e mezzo per oltraggio. Alle elementari, infine, tornano i giudizi sintetici (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente).

RIPRODUZIONE RISERVATA