Voto flop, Conte nel mirino dell’ex cerchio magico 

L’ex cerchio magico lo attacca, gli eletti lo blindano. All’indomani del crollo alle Europee, Giuseppe Conte è alle prese con un Movimento provato e scosso da turbolenze interne. La profonda riflessione annunciata a urne ancora calde, e iniziata con la riunione dei gruppi pentastellati di Camera e Senato, sfocerà in un’assemblea costituente tra settembre e ottobre. In ballo, probabilmente, ci saranno le regole, come il limite dei due mandati, ma anche i temi politici. Qualcuno sogna addirittura di cambiare nome e simbolo per inaugurare un nuovo inizio con Conte, ma dal suo entourage frenano: «Non è sicuramente questa la priorità». Intanto nel caos post-elettorale interviene l'ex enfant prodige dei 5 stelle, Luigi Di Maio, che accusa Conte di «aver snaturato il Movimento, che oggi è un partito ancora più chiuso e verticistico del passato. Conte lo ha modellato a sua immagine e somiglianza». Quanto a Grillo, «ha 300 mila buoni motivi per restare in silenzio». Il garante continua a tacere mentre un altro volto noto del Movimento della prima ora, Alessandro Di Battista, dopo aver sentenziato che alla base del crollo c’è «un problema politico», zittisce Di Maio: «È uno dei responsabili dello snaturamento del M5S. Fino all’altro ieri gli andava bene tutto quanto perché faceva il ministro». E se nei scorsi giorni Casaleggio jr ha invocato le dimissioni del capo, gli eletti in Parlamento lo blindano. Dopo che Conte ha offerto la sua disponibilità a farsi da parte, molti parlamentari gli hanno chiesto di restare: impensabile un suo passo indietro, il refrain nell’assemblea che riprenderà stasera.

RIPRODUZIONE RISERVATA