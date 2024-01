Voto europeo, FI rilancia  la federazione dei moderati 

Forza Italia si mobilita e alla vigilia dei suoi trent’anni (il 26 gennaio del '94 Silvio Berlusconi «scese in campo») scommette sui civici per allargare la casa dei moderati e trovare consensi. Liste aperte a nomi esterni per stringere accordi, purché si riconoscano nel popolarismo europeo. Per Antonio Tajani è questa la strada per conquistare il 10% alle prossime Europee e raddoppiare alle Politiche. Questo, indipendentemente dagli alleati di centrodestra cui garantisce fedeltà per vincere insieme nelle cinque Regioni al voto Sardegna compresa, dove prevale l'ottimismo e «l'accordo si farà».

Si smarca però sul terzo mandato dei governatori: «Il mio dubbio ce l'ho», rivela il vicepremier, «l'alternanza è un bene per la democrazia. Bisognerebbe fare una nuova legge, visto che quella attuale prevede due mandati» e cita gli Stati Uniti che, da «casa della democrazia mondiale», si fermano a due mandati. Poi insiste sulla corsa dei leader per il Parlamento europeo, ma in versione più soft: «È una decisione da valutare assieme a Giorgia Meloni e Matteo Salvini» e comunque una scelta prematura per Fi: il 23 e 24 febbraio il primo congresso senza Berlusconi, che potrebbe incoronare Tajani alla guida del partito.

RIPRODUZIONE RISERVATA