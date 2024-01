Voto e parità di genere, seminario formativo 

“Par condicio, comunicazione istituzionale, parità di genere”: è il titolo del seminario formativo organizzato dal Corecom Sardegna in collaborazione con l’Associazione della Stampa Sarda. L’appuntamento, alla vigilia dell’entrata in vigore delle norme che regolano il periodo elettorale, è per domani a partire dalle 16 nella sala convegni della Fondazione di Sardegna (via San Salvatore da Horta 2).

All’iniziativa intervengono Carla Bassu e Stefania Cecchini, rispettivamente docenti di Diritto pubblico comparato all’Università di Sassari e di Diritto costituzionale all’Università di Cagliari, Antonietta Polcaro, funzionaria della Direzione servizi media – Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), e Sergio Nuvoli, presidente del Corecom Sardegna.

«Nell’imminenza delle elezioni regionali, con i colleghi consiglieri del Corecom Sardegna», spiega Nuvoli – abbiamo voluto organizzare un momento formativo rivolto principalmente a giornalisti e giornaliste, cittadini e cittadine impegnati o che intendano impegnarsi in politica, funzionari di enti pubblici ed esponenti dei partiti, che a partire dal 10 gennaio dovranno rispettare la par condicio. L’incontro nasce dall’urgenza di ricordare parti della legge poco conosciute e finora poco applicate: mi riferisco alla comunicazione istituzionale degli enti pubblici e al rispetto della parità di genere nella rappresentazione mediatica. Il Corecom Sardegna assicura fin d’ora massima attenzione e massimo equilibrio nel monitoraggio del rispetto delle regole di una competizione che già da queste settimane si preannuncia accesa».

