Voto e inaugurazioni, la due giorni di Salvini 

Non una toccata e fuga ma qualcosa di più: Matteo Salvini rimarrà in Sardegna per due giorni. E il secondo sarà dedicato agli incontri politici. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti arriverà a Cagliari domani mattina. Prima tappa alle 12.30 all’Autorità portuale per inaugurare il nuovo Distretto della Cantieristica Nautica. Alle 15.30 sarà a Bari Sardo per un altro taglio di nastro: l’apertura al traffico di altri 6,3 chilometri della strada statale 125 (Orientale Sarda), cioè del tratto che collega Bari Sardo e Tortolì, accompagnato in questo caso dal governatore Christian Solinas, dall’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu e dall’amministratore delegato di Anas Aldo Isi. In serata è prevista la visita alla diga di Cumbidanovu. Il leader della Lega dormirà in un hotel al centro di Cagliari e la mattina successiva sarà a Villa Devoto per un confronto con il presidente della Regione Christian Solinas. Prima di ripartire nel pomeriggio, Salvini dovrebbe fare un passaggio in Consiglio regionale per un incontro con i vertici sardi del partito.

Il nodo politico

La visita di Matteo Salvini domani in Sardegna ha comunque un significato particolare, che va al di là della continuità territoriale, dello stato delle strade o delle dighe. Il leader della Lega ha un potere di vita o di morte rispetto alla ricandidatura di Christian Solinas alla presidenza della Regione. «Con Christian, anche ora che sono al Mit, stiamo lavorando molto bene», ha dichiarato venerdì, «ricordo che abbiamo già vinto quattro elezioni regionali dopo il successo delle politiche, e vogliamo continuare così. Ho fiducia: ci prenderemo altre grandi soddisfazioni». Il ministro è possibilista, certo, ma non chiarisce tutti i dubbi. Domani e dopo, nei vari punti stampa, qualcuno insisterà, gli chiederà di essere chiaro sul nome che intende sostenere. E a quel punto potrebbe indicare quello del governatore in modo inequivocabile, oppure continuare a fornire risposte interpretabili e che lasciano la porta aperta ad altre soluzioni, come quella di un leghista al cento per cento nel ruolo di candidato. Potrebbe anche dire che lui non ha nulla in contrario, ma che ci sarà bisogno di un’ulteriore sintesi nel tavolo nazionale. In ogni caso, se Solinas sarà il candidato ufficiale della Lega, per i suoi “avversari” all’interno della coalizione sarà sempre più difficile spingere per una soluzione alternativa.

Le spinte

Nella quale continuano a credere in tanti nel centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza Italia ma anche i centristi di Stefano Tunis e Antonello Peru. Proprio Tunis, durante una serie di incontri a Nuoro, ha scritto sul suo profilo Facebook un post significativo: «Nuoro adesso. Giriamo la Sardegna perché c’è bisogno di nuovi protagonisti». (ro. mu.)

