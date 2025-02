Voto di scambio, tra i 18 arrestati un deputato regionale siciliano 

CATANIA. Per il Pm era «disponibile a facilitare l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei lavori o dei servizi pubblici, garantendo enormi guadagni all’associazione mafiosa». Il deputato regionale Giuseppe Castiglione, capogruppo del Movimento per l’autonomia e componente dell’Antimafia in Sicilia, è stato arrestato dai carabinieri per voto di scambio politico mafioso. Tra i destinatari del corposo provvedimento del gip, oltre 1.300 pagine, per lo stesso reato ci sono un consigliere comunale di Misterbianco, Matteo Marchese, eletto con Italia Futura e poi passato al Mpa, il sindaco e il vice presidente del Consiglio comunale di Ramacca, Nunzio Vitale e Salvatore Fornaro. Complessivamente gli indagati sono 27.

