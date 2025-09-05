Voto di fede, lacrime e fatica 

La fede, le lacrime, il sudore, le fatica e il voto che si scioglie. Ma sarà anche una grande festa, sia per la comunità, sia per i tantissimi turisti che già da giorni sono a Cabras per assistere al grande evento: un gesto corale capace di trasformare la fede personale in patrimonio culturale collettivo. Oggi san Salvatore verrà nuovamente trasportato di corsa da 900 corridori in spalla, dalla pieve di Santa Maria, a Cabras, al villaggio di San Salvatore.

Un grande evento

È come se anche i turisti loro vogliano vivere le stesse emozioni di quei 900 uomini vestiti di bianco. La Corsa degli Scalzi da alcuni anni è diventata una vetrina importante per l’intera Isola e non solo. La Regione quest’anno ha stanziato 105 mila euro. Meno rispetto lo scorso anno ma il Comune è riuscito ugualmente a organizzare la festa e anche a promuoverla attraverso le televisioni, la stampa e sui social. Tante risorse invece sono state impiegate per la sicurezza. Un evento organizzato in sinergia tra più soggetti: l’associazione Is Curridoris, il Comune, il comitato della festa, gli addetti alla sicurezza e le forze dell’ordine.

La festa

Si comincia oggi molto presto. Le vie di Cabras già alle 5.30 si coloreranno di bianco: gli Scalzi vestiti con il loro saio raggiungeranno la chiesa di Santa Maria a piedi: un rito, il primo di una lunga sonata di fede. Tutti verso la chiesa che, solo oggi, sarà invasa dai piedi nudi: un colpo d'occhio tutto da fotografare. Alle 6 inizierà la messa: celebrerà il cardinale Francois-Xavier Bustillo. Poi in processione i corridori raggiungeranno via Tharros. È da lì che partirà il serpentone umano. L'arrivo a San Salvatore è previsto alle 8,30. E sarà festa per tutto il giorno. Domenica invece il percorso inverso. Alle 17 la messa sarà celebrata a san Salvatore, poi alle 18 è prevista la partenza degli scalzi con l’arrivo a Cabras intorno alle 19.

Il pubblico

Chi questa mattina vuole assistere alla partenza della Corsa a Cabras può parcheggiare in piazza Stagno. Dalle 5 divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie Roma, Peschiera, Torino, Sardegna, Ozieri, La Maddalena, Cavallotti, Palestro, Firenze, Tharros, Iglesias, Oristano, Sauro, Alfieri, Galilei, Satta, Brunelleschi, Giotto, Da Vinci, Liguria, Cimabue, piazza Emanuele e nella strada che conduce al centro polivalente. Dalle 6.45 è prevista la chiusura delle strade di accesso alla via Tharros e la sospensione della circolazione verso il Sinis. Chi quindi vuole assistere all’arrivo a San Salvatore o vedere i corridori durante il tragitto deve raggiungere il villaggio passando da Riola oppure partire prima della chiusura delle strade. Domenica, in occasione del rientro del Santo, è prevista la chiusura delle strade di accesso alla via Tharros e la sospensione della circolazione a partire dalle 17. Diretta su Videolina dalle 6.

