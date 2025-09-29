Voto bipartisan per il salario minimo 

L’impegno solenne è stato sancito dal Consiglio comunale di Assemini: d’ora in poi chi si aggiudicherà gli appalti o i subappalti per i lavori pubblici o i servizi a beneficio della comunità, dovrà garantire un salari minimo ai dipendenti. La proposta firmata il 10 maggio scorso dai pentastellati Sandro Sanna, Diego Corrias e Rachele Garau nonché da Alessandro Casula e Francesco Lecis del Pd è stata approvata anche con i voti della maggioranza e con 4 astenuti (Niside Muscas, Sabrina Stara, Ignazio Pireddu e Stefano Demontis.

La mozione

Il salario minimo legale è già una realtà in 22 paesi europei su 27, dove ha dimostrato di favorire l’aumento degli stipendi e della qualità della vita dei lavoratori: «L’istituzione di un salario orario da almeno 9 euro l’ora a livello locale contribuirebbe concretamente alla riduzione delle disuguaglianze economiche e allo sviluppo dell’economia locale grazie alla maggiore capacità di spesa per acquisto di beni e servizi riducendo sensibilmente il ricorso a sussidi statali, regionali e comunali», ha concluso Sandro Sanna, il primo firmatario.

Voto favorevole

Il voto favorevole del Consiglio ha stupito piacevolmente i consiglieri firmatari: «Siamo molto soddisfatti. Abbiamo raggiunto un traguardo di civiltà e dignità per i lavoratori di Assemini. Abbiamo letteralmente indossato l’articolo 36 della Costituzione e l’abbiamo fatto nostro. Questa è la politica che ci piace fare».

In linea anche il consigliere Pd Alessandro Casula: «Crediamo che la dignità del lavoro venga prima di tutto. Con l’approvazione del salario minimo comunale ad Assemini diciamo che il denaro pubblico deve garantire giustizia sociale e valorizzare chi ogni giorno contribuisce ai servizi della nostra comunità».

Una linea che ha trovato il favore anche dei consiglieri della maggioranza a sostegno del sindaco Mario Puddu. Da qui il voto per certi versi inatteso: capita di rado che una proposta dell’opposizione venga approvata dall’Assemblea civica, ma stavolta l’argomento evidentemente ha ottenuto un consenso trasversale.

Macchiareddu

A proposito di mondo del lavoro, ieri si è discusso anche del caso dello stabilimento Bekaert di Macchiareddu, su proposta del consigliere pentastellato Diego Corrias, alla presenza di lavoratori e della rappresentanza sindacale. Anche qui il Consiglio si è mosso unanimemente, promettendo il sostegno nella vertenza.

Un passo importante dopo che la questione, già ieri mattina, era stata sottoposta all’esame del Consiglio e della Giunta regionale. « Abbiamo chiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una nota a firma della presidente della Regione Alessandra Todde, la convocazione urgente di un tavolo sulla vertenza Bekaert di Macchiareddu», ha annunciato l’assessore dell’Industria Emanuele Cani. a rischio circa trecento posti di lavoro nello stabilimento che produce filamenti per la costruzione degli pneumatici.

RIPRODUZIONE RISERVATA