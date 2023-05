Voto archiviato, scatta il toto-giunta Usai 

Se l’esito delle urne ha prodotto uno “squilibrio” di voti fra le liste della stessa coalizione (la sola “Mauro Usai Sindaco” ha ottenuto quasi il 29 percento di preferenze e piazzato 8 consiglieri di maggioranza sui 18 totali), per i ruoli chiave della Giunta si dovrà trovare il giusto equilibrio per non scontentare nessuno. Scelte politiche e accordi fra partiti che a rigor di logica potrebbero pretendere un’equa distribuzione delle cariche sulla base dei risultati ottenuti. Il peso maggiore lo avrà certamente la lista del sindaco che porta in aula Alessandro Pilurzu (il candidato in assoluto più votato, 672 preferenze), l’assessora e vice sindaca uscente Claudia Sanna (la donna più votata, 594), Vito Spiga e gli esordienti in Consiglio Alberto Plaisant, Sabrina Boi, Susanna Locci, Federico Melis e Gianna Concu. Ipotizzando che la lista ottenga due assessori e il presidente del Consiglio potrebbero entrare in aula anche i primi tre non eletti ovvero Marco Antonio Eltrudis, Alberto Francu e Tore Concas.

Assorbiti i postumi della sbornia di preferenze, il rieletto sindaco Mauro Usai smette i panni dei festeggiamenti ed indossa ancora una volta la fascia tricolore. Questa mattina ci sarà la sua (e quella dei nuovi consiglieri) “proclamazione” e già dai prossimi si prodigherà nel dialogo con le forze della coalizione del centrosinistra, sulle nomine che formeranno il nuovo governo cittadino. Troppo presto per azzardare delle ipotesi sui nomi di chi ricoprirà il ruolo di assessore, di certo, al momento ci sono soltanto sono le parole del primo cittadino che ha promesso: «Sarà una Giunta politica, con gli assessori indicati dalle stesse forze politiche».

L’attesa

Se l’esito delle urne ha prodotto uno “squilibrio” di voti fra le liste della stessa coalizione (la sola “Mauro Usai Sindaco” ha ottenuto quasi il 29 percento di preferenze e piazzato 8 consiglieri di maggioranza sui 18 totali), per i ruoli chiave della Giunta si dovrà trovare il giusto equilibrio per non scontentare nessuno. Scelte politiche e accordi fra partiti che a rigor di logica potrebbero pretendere un’equa distribuzione delle cariche sulla base dei risultati ottenuti. Il peso maggiore lo avrà certamente la lista del sindaco che porta in aula Alessandro Pilurzu (il candidato in assoluto più votato, 672 preferenze), l’assessora e vice sindaca uscente Claudia Sanna (la donna più votata, 594), Vito Spiga e gli esordienti in Consiglio Alberto Plaisant, Sabrina Boi, Susanna Locci, Federico Melis e Gianna Concu. Ipotizzando che la lista ottenga due assessori e il presidente del Consiglio potrebbero entrare in aula anche i primi tre non eletti ovvero Marco Antonio Eltrudis, Alberto Francu e Tore Concas.

Le ipotesi

Due assessori potrebbero andare al Pd che oggi può contare su 5 consiglieri ovvero Francesco Melis (assessore uscente), Daniele Reginali (presidente del Consiglio uscente), Marco Loddo e Monica Marongiu e l’esordiente Giuseppina Lorenzoni. se così fosse entrerebbero in Consiglio anche Carlotta Scema e Franca Fara. Se invece che alla lista di Usai la presidenza del Consiglio (o un altro incarico) dovesse andare al Pd, si potrebbe “ripescare” anche Ubaldo Scanu

Due saranno i consiglieri della lista “Uniti per Iglesias” (l’assessora uscente Angela Scarpa e Nicola Concas): se la lista dovesse ottenere un assessore potrebbe entrare in Consiglio Alessandro Lorefice (assessore uscente). Tra i banchi della lista “Progressista” oggi ci sono l’assessora uscente Giorgia Cherchi e Simone Pinna: in caso di un incarico in Giunta entrerebbe anche Matteo Demartis. Resta infine “Progetto per Iglesias” con l’unico eletto Maurizio Cerniglia: con una delega in Giunta a questa lista rientrerebbe in Consiglio anche Alberto Cacciarru. Ci saranno poi da riempire altre caselle tra presidenza di commissioni e incarichi vari di cui il sindaco, che si è dato una settimana di riposo dopo le fatiche elettorali, dovrà tenere conto.

