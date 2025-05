«Votiamo la sfiducia a Sanna» 

Il rientro in Aula, a distanza di due mesi dall’ultima seduta, non si annuncia sereno. Massimiliano Sanna oggi si presenta in Consiglio con la Giunta ancora incompleta, una crisi senza apparente via d’uscita e un ordine del giorno anestetizzato per non innescare votazioni che la maggioranza non può affrontare. In scaletta una sfilza di interpellanze e interrogazioni: nessuna traccia delle nuove tariffe Tari, che molti Comuni hanno già approvato nonostante la proroga al 30 giugno. E intanto la minoranza affila le armi.

L’affondo

«Siamo pronti a presentare la mozione di sfiducia - tuona Francesco Federico, di Oristano democratica e possibile - una crisi che si trascina così a lungo marca irresponsabilità e mancanza di rispetto verso i cittadini». La norma impone che a sottoscrivere l’atto siano almeno i due quinti dell’assemblea, quindi dieci consiglieri. «Noi siamo in otto - spiega Federico - aspettiamo un segnale da Sergio Locci e dai quattro ribelli di Forza Italia. Altrimenti è solo una farsa ai danni della città».

«Interlocuzioni tra sordi»

La posizione del civico di Aristanis, candidato a sindaco contro Sanna tre anni fa, è da tempo al centro dell’attenzione. Ufficialmente all’opposizione, la sua mano tesa ha spesso salvato il centrodestra da acque agitate, al punto da essere ritenuto “organico” alla maggioranza. «Arrivati a questo punto però, essendo un’interlocuzione tra sordi, sono solo problemi della maggioranza - osserva Sergio Locci - ho sempre parlato con tutti i colleghi dei partiti di centrodestra, invitandoli a trovare soluzioni nel loro interesse. Ho sempre dichiarato di essere contrario a un possibile commissario. Io conto solo uno e non sono giocatore in campo, poi ognuno la intenda come vuole».

Comune paralizzato

Non tutti interpretano l’ipotesi del commissariamento come il male assoluto. Non Maria Obinu, capogruppo di Alternativa sarda: «L’attività dell’Aula, paralizzata così come la discussione nelle commissioni, dimostra che si sta facendo quello che potrebbe fare un commissario straordinario che opera anche con i poteri del Consiglio». Per il gruppo, pronto a sottoscrivere la sfiducia, «va avanti da tempo un’amministrazione inefficace e inefficiente. Chiediamo al sindaco un sussulto di dignità e comunicare già oggi in Aula quali siano le sue reali intenzioni per evitare di continuare a governare la città come ha fatto sinora».

«Tempo scaduto»

Severo anche il giudizio del Partito democratico. “È un’amministrazione che trascina dall'inizio della consiliatura, con un sindaco privo di idee e di capacità di realizzare un'azione amministrativa decente. Una maggioranza dove i percorsi personali dei singoli vengono messi davanti all'interesse generale dei cittadini, con alcuni componenti palesemente inadeguati al ruolo - afferma Massimiliano Daga - Il tempo è scaduto, è ormai necessario restituire nelle mani dei cittadini il compito di decidere chi deve amministrare la nostra città». Per Francesca Marchi, di Sinistra Futura, «La crisi politica, l'ennesima che attanaglia l'amministrazione Sanna, lascia la città in balia dell'inerzia; prova ne è la totale assenza di programmazione a breve e lungo termine e prova ulteriore è l'ordine del giorno del Consiglio comunale».



