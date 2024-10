Voti cambiati e presenze aggiunte, indagati la preside e 7 prof 

CATANZARO. Avrebbero effettuato una serie di accessi illegali al registro elettronico della scuola per modificare i voti degli studenti: di questo sono accusati la preside e sette professori del liceo scientifico Galileo Galilei di Lamezia Terme, a quali la Procura di Catanzaro ha notificato l’avviso di chiusura indagine. Gli indagati sono una decina in tutto - oltre al personale scolastico c’è il marito di una professoressa e un maresciallo della Finanza - e devono rispondere, a vario titolo, di accesso abusivo a sistema informatico, falso materiale e ideologico e maltrattamenti: la dirigente scolastica Teresa Antonietta Goffredo, gli insegnanti Maria Rosaria Rocca, Giovambattista Chirillo, Anna Rosa, Pasqualina Bagnato, Maria Piera Adamo, Marietta Paola Veltri, e Giuseppina Sandra Anania. Dalle indagini sono emersi sette accessi al registro scolastico elettronico, effettuati dal 28 gennaio 2023 al 13 giugno 2023. Accessi che la preside, sostiene l’accusa, avrebbe eseguito per modificare voti già assegnati dai docenti di storia dell’arte, latino, scienze naturali e anche scienze motorie. Nel registro elettronico - sostiene il Pm - si sarebbero introdotti più volte altri insegnanti per modificare anche le ore di attività o le presenze degli alunni alle attività extracurricolari, per le quali i docenti percepivano un compenso supplementare. Il finanziere, sempre secondo l’accusa, sarebbe entrato nel sistema informatico giudiziario per prendere informazioni su tre procedimenti penali su istigazione di una docente, indagata in uno dei procedimenti “spiati”, e di suo marito. Quanto all’accusa di maltrattamenti, sono ipotizzati a carico della dirigente per «condotte e provvedimenti persecutori, integranti mobbing sul posto di lavoro, a danno specifico dei docenti da lei stessa pubblicamente definiti “dissidenti” ed a lei invisi».

