Votazioni per le Rsu in Comune, litiga con la Cgil e passa alla Uil 

Clima incandescente in vista delle votazioni per le Rsu in Comune fissate per il 14,15 e 16 aprile, con una lite interna alla Cgil innescata da Paolo Palmas, dipendente in Municipio, che aspirava alla candidatura dopo aver chiesto di tesserarsi.

«Mi è stato detto che avendo espresso in passato opinioni critiche in merito alle proposte sindacali espresse dalla Rsu Cgil, la mia domanda di iscrizione non poteva essere accolta». Palmas - corteggiato poi dalla Uil con cui sarà candidato alle elezioni Rsu in Comune - parla di «ingiustificabili risentimenti e antipatie personali», nei suoi confronti «che vanno a soppiantare i più elementari concetti di democrazia sindacale».

Immediata la risposta della coordinatrice Fp Cgil del Comune, Susanna Curreli: «Proprio perché siamo un’organizzazione democratica, le candidature alle Rsu sono il risultato di un processo partecipativo collettivo, e non di una volontà meramente individuale». La coordinatrice sottolinea inoltre che «l’impegno a difesa delle istanze dei colleghi è un’attività che si può svolgere in tanti modi e a tanti livelli, ad esempio costruendo intorno a sé quel consenso che probabilmente, oggi, in questo caso, non è ancora maturo».

