«Vorrei sempre un pubblico così» 

Leandro Greco è soddisfatto. «Sono contento del pubblico: vorrei vederlo sempre così in campionato, ne abbiamo bisogno per fare qualcosa di bello insieme», premette l’allenatore dell’Olbia prima di passare al test col Cagliari. «Ho chiesto sacrificio, voglia di provare a giocare, di occupare il campo con la palla in un certo modo, e ho avuto le risposte giuste sulle quali andare a lavorare: i ragazzi mi hanno stupito, sono contento di come si stanno impegnando», spiega. «Il modulo è un 4-3-3 con soluzioni diverse, possiamo giocare con Ragatzu più libero di scegliere e due punte, dipenderà anche dagli avversari e da come vorremo andare a occupare gli spazi».

Infine Ranieri. «È un orgoglio potersi confrontare con lui, almeno in amichevole: mi ha cambiato la vita e la carriera», conclude Greco. Gli fa eco Nicola Nanni. «Abbiamo iniziato con i concetti del mister, sacrificio e impegno, provando a trovare le nostre giocate», interviene il centravanti dei bianchi, «ci sta essere un po’ imballati per i carichi di lavoro, ma siamo in crescendo: mi sembra un’Olbia tenace, che non molla, e questo dovrà essere il filo conduttore della stagione», aggiunge il sanmarinese, al secondo anno in Gallura. «Quest’anno dovremo ragionare di gara in gara, nella consapevolezza che abbiamo i mezzi per fare buone cose. Sarà importante partire umili, forti del fatto che il mister ci chiede cose che abbiamo dentro».

