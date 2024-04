«Vorrei restare a Cagliari a lungo» 

Per uno come lui con 134 presenze con la maglia della Sampdoria, quello di lunedì a Marassi contro il Genoa è quasi un derby. Ma Tommaso Augello, ieri protagonista a Dazn durante la trasmissione “Talks Serie A”, ha in testa solo il Cagliari e la salvezza da raggiungere il prima possibile: «Sarebbe sbagliato dire che siamo fuori dalla zona retrocessione. Basta che vinca la terzultima e saremmo di nuovo a -1. Dobbiamo riuscire a tenere una certa distanza fino alla fine della stagione».

Presente e futuro

Augello ha parlato di Ranieri: «Lui è sempre sul pezzo, capisce cosa va e cosa non va, cambiando magari qualcosa durante la partita. Per noi è un valore aggiunto, ci sta dando un’identità precisa, lo stiamo seguendo alla grande, fisicamente stiamo bene e lo si è visto nelle ultime tre partite che abbiamo fatto». A proposito delle ultime tre gare: «Hanno aumentato autostima e morale e ci permetteranno di affrontare sfide importanti come a San Siro col Milan». Augello guarda avanti: «Dobbiamo essere sereni, ci aspettano due partite importanti. Fare punti contro Genoa e Lecce significherebbe mettere un ulteriore tassello sulla nostra salvezza». Sul suo futuro: «Mi sento bene fisicamente e vorrei stare a lungo a Cagliari, diventando un giocatore importante per questa squadra. Spero di riuscirci». (al.m.)

