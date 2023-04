«Vorrei essere il sindaco pacificatore» 

«Purtroppo i due gruppi storici, quello di Sanna e quello di Dessì, continuano a contrapporsi in maniera litigiosa. Un clima che non fa bene al paese. La mia parola d’ordine è pace e serenità».

«Mi candido a sindaco in nome della pace e della serenità«. Pino Gagliardo, 59 anni e una vita in Consiglio comunale (da assessore con Tore Sanna nel 2009 poi, sempre con Sanna, all’opposizione negli ultimi 4 anni), annuncia la sua discesa in campo. Lo fa dall’hotel Fiore di Maggio, il quartier generale di “Evoluzione Villasimius”, il gruppo che lo sosterrà. Il simbolo è un cerchio con sfondo verde e due scritte: il nome del gruppo al centro e sul bordo la scritta “Pino Gagliardo sindaco”.

Tanti anni al fianco di Tore Sanna e adesso il rischio di scontrarsi proprio con il gruppo di Sanna?

«Nessuno scontro, il mio gruppo è equidistante da quello di Gianluca Dessì e da quello di Tore Sanna. Noi siamo aperti al dialogo con tutti».

Perché non ha cercato di trovare un accordo allora?

«Purtroppo i due gruppi storici, quello di Sanna e quello di Dessì, continuano a contrapporsi in maniera litigiosa. Un clima che non fa bene al paese. La mia parola d’ordine è pace e serenità».

Anche Gianluca Dessì ha parlato di pace.

«Io ho dalla mia i fatti, non solo le parole. Gli altri predicano bene ma razzolano male, io dal 2004 mi sono sempre distinto per aver cercato il dialogo, per essere sempre stato disponibile, per non aver mai fatto guerre».

Perché lei è il candidato di “Evoluzione Villasimius”, il gruppo fondato da Dante Sicbaldi?

«Ci siamo ritrovati con le stesse idee e la stessa voglia di fare bene in un clima sereno. Adesso non ci sono più due gruppi, e cioè il mio e quello di Dante Sicbaldi. Ci siamo fusi in un unico gruppo senza colori politici».

Nel gruppo anche dall’ex assessore al turismo Enrico Cogoni e dall’ex presidente del consorzio turistico Andrea Nateri. Cosa proporrete?

«Intanto ci saranno tanti volti nuovi e diverse donne. L’obiettivo è approvare subito il Puc per realizzare lotti popolari con case per giovani e anziani. E poi la formazione dei giovani, è fondamentale che crescano professionalmente».

Come sta il paese?

«Tanta gente è delusa e stanca delle promesse non mantenute. Anziani e giovani sono abbandonati, il consorzio turistico non va, l’Area marina ancora meno. C’è tanto lavoro da fare. Daremo subito delle risposte».

Anche agli imprenditori?

«Soprattutto. Ci metteremo al lavoro per la comunità e per il settore turistico senza mai trascurare il sociale. Vogliamo portare l’impresa in ogni famiglia di Villasimius».

Lo scorso ottobre lei ha firmato per interrompere il secondo governo Dessì assieme al collega di minoranza Enrico Cogoni e ad altri sei componenti della maggioranza. Pentito?

«Decisione giustissima, il paese era in agonia».

La porta del sindaco sarà sempre aperta?

«Non c’è bisogno della porta aperta, mi troveranno ogni giorno per strada. A me e anche a tutti i componenti della lista».

Che campagna elettorale sarà?

«La mia fra la gente, porta a porta e nelle piazze. Di certo serena, mi auguro sia così anche per gli altri candidati».

