«Vorrei donare alla comunità il museo del mare della mia famiglia» 

Tra crostacei, tartarughe e pinne nobilis, tutte imbalsamate, si potrebbe allestire un museo del mare, assieme alle centinaia di conchiglie che Angela Carbone custodisce in casa e che vorrebbe donare affinché possano essere apprezzate da tutti.

Le prime rappresentano la passione di suo nonno Giuseppe, le conchiglie invece, erano la passione di suo padre Mario. «Le vorrei donare alla comunità di Calasetta, ma finora non ho avuto risposte alla mia richiesta - ha detto Angela Carbone - rappresentano moltissimo soprattutto per chi come noi ha la cultura, la storia e la tradizione fondata sul mare. Il centro commerciale naturale mi aveva comunicato un certo interesse del comune ma fino ad oggi nessuno si è fatto avanti». Dall’altra parte la risposta lascia intendere che offerte non ce ne sarebbero mai state. «Non è mai stata formalizzata nessuna proposta in tal senso, perlomeno che io sappia - dice il vice sindaco Roberto Sinzu - poi, bisogna anche fare una valutazione delle cose. Immagino che possa esserci l’interesse di qualche associazione marinaresca o del centro velico. Probabilmente il tutto si è fermato nelle intenzioni ma non si è mai concretizzato».

