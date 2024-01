Voragini nella strada, protestano i residenti di Rio San Girolamo 

Le buche si sono trasformate in voragini e col passare dei mesi la strada è diventata ormai sempre più impraticabile. Protestano i residenti di Rio San Girolamo per lo stato in cui si trova la bretella stradale che dal quartiere conduce alla Statale 195.

Anna Furcas, residente nel quartiere, spiega come la situazione sia diventata insostenibile: «Ogni volta che percorriamo questa strada rischiamo di danneggiare le nostre auto, centrare una di queste buche per noi è un pericolo costante. Stiamo parlando dell’unica strada che collega questa zona alla Strada statale 195: per evitare questo percorso dissestato dovremmo raggiungere Poggio dei Pini, un giro troppo lungo. Ci auguriamo che venga trovata presto una soluzione, siamo stanchi delle solite promesse».

Dai banchi della minoranza, l’ex sindaco, Francesco Dessì, invita l’amministrazione comunale a far sentire la propria voce: «Non è accettabile che i residenti di questa zona patiscano un disagio simile, i cittadini sono prigionieri di una strada diventata impercorribile, dove la sicurezza non viene più garantita. Il Comune dovrebbe pretendere dall’Anas la sistemazione di questa bretella».

La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Silvia Sorgia, tranquillizza i cittadini: «Percorro quella strada quotidianamente e ne conosco le insidie, in questi giorni interverrà una ruspa per risolvere le criticità, ma entro il 7 febbraio arriverà il parere della Sovrintendenza nazionale che darà il via libera ai lavori per asfaltare l’intero tratto». (i. m.)

