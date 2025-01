Voragini, inciviltà e incuria: una giornata di ordinari disagi 

Centinaia di metri senza una pennellata di bianco sull’asfalto, dossi usurati e crateri che mettono a dura prova pneumatici e ammortizzatori. In attesa dell’intervento da 599mila euro che il Comune ha affidato alla Conglomerati bituminosi srl per il primo stralcio della messa in sicurezza della viabilità urbana, meglio armarsi di pazienza.

Mettersi al volante, ma anche camminare o andare in moto, è un’impresa ad alto rischio in città. E l’inciviltà di molti automobilisti (che riescono quasi sempre a farla franca) non aiuta.

Le trappole

In via Cagliari per chi arriva dal ponte Tirso, il benvenuto è un cedimento del manto stradale sulla carreggiata sinistra che chi può evita con pericolose sterzate. Svoltando verso viale Diaz, meglio non fare affidamento sulla segnaletica orizzontale: della striscia continua sull’asfalto usurato non resta che il ricordo. Impercettibile, quasi quanto le strisce pedonali in vari punti della città. Sarà pur vero, come ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, che «il tipo di asfalto, unito alle condizioni di utilizzo e alla gran mole di traffico, comporta un’usura piuttosto veloce della vernice» ma raggiungere il marciapiede opposto è un terno al lotto, ad esempio, nel quartiere Sacro Cuore. Tra le vie Firenze, Messina, Venezia e Santu Lussurgiu gli attraversamenti pedonali sono affidati all’immaginazione. E quando non è l’usura a cancellare la vernice, sono i “rattoppi” effettuati dopo gli interventi di manomissione del suolo. In via Campanelli, assieme alla segnaletica orizzontale, con i lavori sono sparite anche le strisce della sosta riservata a un disabile e a distanza di sei mesi sono ancora invisibili.

La lotteria

Dal Comune tempo fa hanno annunciato il posizionamento di nuovi dossi illuminati, che per ora restano sulla carta. Nel frattempo quelli esistenti reclamano manutenzione: come in viale Repubblica dove i rialzamenti rappresentano un rischio per la stabilità dei veicoli.

Capitolo buche

Procedendo lungo via Casu, all’altezza del cantiere della pista ciclabile, è consigliabile procedere a passo d’uomo. Un lungo taglio segna l’asfalto, mentre all’altezza del bivio con la Provinciale 93 una voragine mette a repentaglio la tenuta dei veicoli. Di percorsi a ostacoli sono oramai esperti i residenti di Pesaria che per percorrere pochi metri sono costretti a pericolosi slalom.

Inciviltà

E infine non si contano gli automobilisti indisciplinati. Auto ovunque: sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, nei posteggi riservati ai disabili, in doppia o tripla fila, come accade davanti a molte scuole. All’ora di punta meglio evitare via Alagon, invasa da bus e fiumi di studenti.

Torregrande

Intanto la transenna posizionata all’uscita di via della Pineta per bloccare il passaggio dei mezzi causa radici che hanno devastato la strada, a marzo compie due anni. Auguri.

