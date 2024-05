Voragini in via del Minatore, il Comune pronto a affidare i lavori 

Le invettive lanciate dagli automobilisti per le condizioni oscene di viale del Minatore e di alcuni tratti di nuovo disastrati della provinciale 2 potrebbero finire presto.

Per quanto riguarda il viale di accesso alla città che da Sirai conduce dritto all’area commerciale e dei servizi, il Comune ha indetto la procedura negoziata da un milione 765 mila euro per la ricerca di un esecutore unico che sistemerà quella strada e altre in situazioni altrettanto compromesse: «Considerata l’entità dell’importo è stata prescelta questa procedura snella rispetto alla classica gara d’appalto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – che consente di individuare in tempi celeri una ditta fra le circa dieci che sono state selezionate». Nel frattempo non passa giorno che qualche auto non subisca danneggiamenti dopo aver centrato alcune delle voragini più evidenti della strada che sinora è stata esclusa dal piano dei rattoppi provvisori. Purtroppo anche prestando massima attenzione si finisce per centrarne alcune.

E di buchi pericolosi ce ne sono anche sulla provinciale 2: sono ricomparsi fra Is Piredda e Tanì sulle corsie esterne su cui si è obbligati a procedere dato che, in attesa della conclusione dei lavori che hanno permesso la posa della barriera centrale, è ancora vietato usare quelle interne: «Ho chiesto fondi ulteriori alla Regione – anticipa il commissario Mario Mossa – ma nel frattempo ho previsto una variazione di bilancio da 200 mila euro».

