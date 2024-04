«Voragini e scarsa visibilità: troppi pericoli sulla Sp82» 

«Un buco in mezzo alla carreggiata e una rotonda invasa dalle erbacce con visibilità nulla, la strada provinciale 82 ha bisogno di interventi urgenti». Gabriele Meloni, assessore alle Attività produttive del Comune di Gonnesa e consigliere delegato per la frazione di Nuraxi Figus, chiede interventi urgenti per rendere sicura la strada che collega Nuraxi Figus con la statale 126 e Gonnesa.

«Ogni giorno questa strada viene percorsa da tanti nostri concittadini - dice Meloni - ma le condizioni non sono affatto ottimali, da anni non ci sono interventi sostanziali». L’asfalto lungo tutto il percorso mostra diversi avvallamenti, le cunette sono completamente invase dalle erbacce, la segnaletica orizzontale è scomparsa. «C’è un tratto particolare che può diventare pericoloso per le auto e le moto in transito - dice Gabriele Meloni - si tratta del buco che si è formato in mezzo alla corsia: da più di un anno è segnalato con un cartello a bordo strada piazzato in modo non corretto, mentre a ridosso dell’avvallamento c’è un altro cartello che invita ad aggirare l’ostacolo, ma il buco è talmente ampio che si dovrebbe passare nell’altra corsia». Altro problema riguarda la rotonda all’altezza di Seruci, un passaggio obbligato per entrare a Nuraxi Figus: «Ci sono tante erbacce, la visibilità è praticamente nulla, ci auguriamo che la Provincia intervenga il prima possibile».

