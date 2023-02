Voragini e pericoli nelle strade, primi interventi 

Gli ultimi atti dell’amministratore Massimo Torrente per opere sulle strade nell’Alto Oristanese sono indirizzati proprio in questa direzione. Da evidenziare però che le stesse anche negli anni scorsi furono sottoposte a rattoppi, ma è inutile dire che avrebbero necessità, invece, di una nuova bitumazione. In diversi punti si notano infatti fenomeni di erosione e deformazione della carreggiata.

Le risorse per le strade provinciali sono sempre insufficienti e in tanti casi vengono spese con notevole ritardo, perché il personale per far camminare spedito il settore viabilità è ormai ridotto all’osso. Ecco allora che l’amministrazione provinciale cerca di mettere una “pezza” per sanare le situazioni più pericolose con interventi tampone.

Guilcier

Asfalto e nuova segnaletica orizzontale arriveranno nella Provinciale 15, che partendo da Ghilarza attraversa i comuni di Boroneddu, Tadasuni, Bidonì, Sorradile, Nughedu Santa Vittoria e Neoneli, sino all’intersezione con la Statale 388. Al riguardo, le risorse stanziate dal ministero delle Infrastrutture per la annualità 2023 sono di oltre un milione e mezzo di euro.

Barigadu

Il settore viabilità ha dato il benestare all’approvazione del progetto esecutivo di un milione e 420mila euro per le strade 31 e 84. La prima collega Neoneli e Nughedu Santa Vittoria, mentre la seconda nasce nell’intersezione con la Provinciale 15 tra Sorradile e Tadasuni.

Montiferru

Ancora, via libera alla progettazione per lavori di un milione 420 mila di euro nelle Provinciali ricadenti nei territori di Santulussurgiu, Bonarcado a Paulilatino.

Pericolo

Ieri la Provincia ha emesso una ordinanza per l'istituzione del senso unico alternato nella Provinciale 65 che collega Paulilatino a Santulussurgiu, per mettere in sicurezza un tombino che crea una situazione di estremo pericolo.

L’accusa

Intanto il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera non risparmia critiche all’operato di Torrente. « Ritengo inammissibile – afferma Cera - che anziché fare una profonda analisi e magari una piccola autocritica per la situazione di degrado e di pericolo in cui versano strade provinciali, preferisca sferrare un attacco istituzionale nei confronti di Enti sicuramente più efficienti a cui la Provincia ha delegato dei lavori, come il Comune di Cabras, l’Anas e le Unioni dei Comuni Parte Montis e Barigadu».

Cera invita inoltre Torrente ad una maggiore presenza negli uffici della Provincia e, soprattutto, «a voler rendere evidente un reale interessamento su tutte le problematiche e i pericoli in cui incorrono gli automobilisti, i motociclisti e i ciclisti che percorrono le strade provinciali mettendo a rischio la propria incolumità ».

