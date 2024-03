Voragini e fango, slalom per arrivare  in farmacia 

Arrivare alla farmacia territoriale in questi giorni di forte pioggia è stata una vera impresa. La strada che porta all’ingresso posteriore dei locali della farmacia dell’ospedale San Martino è diventata un pantano: pozzanghere e fango, un tratto quasi impraticabile. E tantissimi sono stati i disagi per gli utenti che costantemente si recano in quei locali per poter ritirare farmaci e altri prodotti per i malati.

Le difficoltà maggiori si sono riscontrate ieri mattina, dopo la pioggia dei giorni scorsi che ha peggiorato ulteriormente le condizioni della strada sterrata e in cui presumibilmente da tempo non vengono effettuati interventi di manutenzione. Puntuali sono arrivate le proteste e le lamentele dei cittadini che hanno dovuto fare lo slalom fra buche e fango per arrivare alla farmacia territoriale e ritirare i prodotti. Inoltre in quella zona dell’area del San Martino i disagi sono frequenti anche a causa dei vari cantieri di ristrutturazione aperti. Qualche mese fa c’erano state proteste simili per le condizioni dei parcheggi nell’area retrostante, molti stalli erano stati poi transennati.

RIPRODUZIONE RISERVATA