Voragini e dossi in via Ariosto, esplode la rabbia dei residenti 

I residenti in via Ariosto ormai non ne possono più. La strada, a pochi passi da via San Benedetto, è disseminata di buche, voragini e avvallamenti tanto che transitare sta diventando quasi impossibile.

I problemi non sono solo per gli automobilisti che già in più occasioni hanno distrutto gomme e ammortizzatori, ma anche i pedoni che rischiano di cadere e di farsi molto male. Se è vero infatti che in numerose strade del centro è arrivato il nuovo bitume, è altrettanto vero che ancora tante altre vie si trovano in condizioni critiche in assenza di manutenzione da anni. «La situazione sta diventando insostenibile» spiega un residente della zona, «abbiamo anche fatto la segnalazione al Comune ma non è cambiato niente. La strada è davvero in condizioni pietose eppure siamo a due passi dal centro».

Non è solo via Ariosto a trovarsi in questa situazione ma anche tante strade del centro e del litorale. E l’asfalto comincia a franare anche in vie che erano state riasfaltate nel primo lotto di interventi due anni fa come via Cagliari, via Sicilia e via Marconi. E laddove il manto è stato rifatto, a complicare le cose arrivano i lavori di ditte esterne che effettuano di nuovo gli scavi e spesso, in alcuni casi, portano avanti con ritardo i ripristini.

