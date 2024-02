Voragini e buio nella strada dei capannoni 

Per Google via del Canale di Santa Greca non esiste. Eppure questa strada di poche centinaia di metri negli anni è cresciuta, con un traffico sempre crescente. Ma i problemi non mancano tra rifiuti, illuminazione assente e buche. Superata la Corte del Sole e girando a destra, accanto a via More Corraxi, ci si trova davanti una pletora di capannoni dalle mille attività e altrettanti colori.

Buio e buche

Camion come se piovesse, depositi e rivendite all’ingrosso in gran quantità, niente abitazioni ma tanti lavoratori. Come Marcello Abis, che nella sua ditta di famiglia racconta: «Con gli anni questa zona è cresciuta tanto, la mattina c’è una fila lunghissima di camion. Purtroppo l’asfalto non regge il loro peso e le buche in auto si fanno sentire». C’è poi il problema dell’illuminazione. Lungo la strada si notano tanti lampioni nuovi, installati da poco. Ma non hanno mai funzionato. Colpa di uno svarione clamoroso della ditta che aveva dimenticato di mettere il contatore. Tanti rifiuti e cartacce si fanno notare lungo il marciapiede, oltre a erbacce alte quanto un bambino o un cane. «Siamo in costante contatto col Comune, che si è impegnato per far asfaltare la zona vicina», spiega Abis, «speriamo la situazioni cambi presto anche per l’illuminazione».

Problema discariche

Quanto ai rifiuti, per Abis, «c’entrano il vento, ma anche le cattive abitudini di qualche camionista incivile che butta i rifiuti dopo mangiato». Sul marciapiede dall’altro lato ecco il canale, con canne altissime che impediscono di passare ai pedoni: «E qui la situazione dei rifiuti è anche peggio perché gli incivili buttano roba grossa approfittando del fatto che non si vede». Nel piazzale del deposito Dis tanti camionisti si confidano sulla difficoltà di fare manovra con la strada stretta e la poca luce di mattino presto. D’accordo anche Alessio Murru, autista da Pischedda Lubrificanti: «Qui manca la manutenzione, il marciapiede è davvero un disastro. Io e il titolare puliamo personalmente e abbiamo messo anche qualche alberello davanti all’ingresso. Col tempo la strada è migliorata ma si può fare tanto».

Il Comune

«Al problema del contatore si è provveduto già da tempo, ma ora ce n’è un altro legato alla ricerca di un guasto sulla linea che ne ha di fatto impedito l'utilizzo. Stiamo sollecitando la ditta», dichiara il vicesindaco e assessore all’arredo urbano Massimiliano Bullita. Capitolo asfalto: «Sono in corso valutazioni con l’ufficio tecnico», aggiunge l’assessore all’arredo urbano Emanuele Meloni. Presto potrebbero arrivare anche le pulizie del marciapiede. Più complessa invece la questione del canneto, che non dipende dal Comune ma di cui non è chiara la competenza.

