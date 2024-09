Voragine sull’asfalto, è allarme 

Una voragine, larga quasi due metri e profonda altrettanto, si è aperta mercoledì sera nell’asfalto di via Biasi a Nuoro.

Un buco capace di contenere metà automobile, fortunatamente la segnalazione è arrivata prima che un mezzo potesse subire danni. In quel punto, non è la prima volta che si apre una buca. Gli interventi sinora disposti dall’amministrazione non sono stati evidentemente risolutivi. «In tempi diversi, in questi anni saranno intervenuti almeno quattro volte - ricorda un residente della via Salvatore Fenu - sono praticamente quattro anni che ci sono le transenne, lo stesso è accaduto anche più in là nella strada. Questo è l’aiuto che il Comune di Nuoro da a chi dovrebbe lavorare per poi pagare le tasse».

Il restringimento della carreggiata infatti crea grandi disagi alle attività artigianali e commerciali presenti nella via, oltre che problemi al traffico. Le voragini sono diffuse in città. La situazione inizia a diventare allarmante, accompagnata all’esistenza di canali tombati, come è accaduto in via Manzoni qualche anno fa. Spesso le cause sono dovute a perdite occulte dalle conduttore dell’acquedotto che scavano sotto l’asfalto che poi inevitabilmente cede come accaduto da poco all’incrocio tra via Mastino e via Kennedy.

RIPRODUZIONE RISERVATA