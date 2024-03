Voragine sulla via di Ingurtosu 

Ridotta la corsia di marcia, divieto di sosta su ambo i lati, limite di velocità a 30 Km orari, stop al transito dei veicoli oltre le 3,5 tonnellate. Sono pesantissime le ripercussioni sulla Provinciale 66 Guspini-Montevecchio-Ingurtosu, dopo l’apertura di una voragine che si è aperta nel manto stradale nei giorni scorsi. La proprietaria del tragitto, la Provincia del Medio Campidano, parla di «una cavità sotterranea di forma circolare di diametro variabile, determinata da fenomeni naturali e imprevedibili». E non si esclude un collegamento con le gallerie sotterranee delle vecchie miniere.

L’ordinanza

La Provincia è corsa ai ripari con un’ordinanza correttiva nell’unica strada provinciale di tutta la Sardegna mai asfaltata. Nel dettaglio il provvedimento, firmato dal dirigente dei lavori pubblici, Pierandrea Bandinu, stabilisce «la parzializzazione della corsia di marcia nel lato sinistro; divieto di sosta; velocità a 30 all’ora; stop ai mezzi pesanti». Restrizioni giustificate per «garantire l’incolumità pubblica e privata, l’esecuzione dei lavori di salvaguardia, di protezione e sicurezza». Infine: «L’ordinanza ha valore per il tempo effettivo dell’esecuzione della verifica dei lavori». Intanto, l’area è transennata e sono stati posti i cartelli di pericolo e di divieto.

Stagione turistica

Il tempo indeterminato per porre fine ai disagi, preoccupa i residenti dei villaggi e i Comuni interessati, ancor più in vicinanza della stagione turistica. Disagi dietro l’angolo in un percorso molto trafficato d’estate dai turisti che, oltre alle miniere, sono diretti alla spiaggia di Piscinas. «Appena le guardie del Corpo forestale hanno segnalato il cedimento della strada – ricorda il sindaco di Arbus, Paolo Salis –, abbiamo avvisato la Provincia. L’incertezza dei tempi per la messa in sicurezza c’è tutta. Solleciteremo». Va pesante il consigliere di minoranza, Agostino Pilia: «Dai banchi della Provincia a quelli del Comune, ho più volte sollevato il problema della Montevecchio-Ingurtosu, unica strada provinciale bianca in tutta l’Isola, strategica per il turismo. Tutti sordi. La voragine di questi giorni è l’ultimo campanello d’allarme in un periodo lungo almeno 20 anni. Sarebbe vergognoso chiudere un percorso importante. Responsabilità solo politiche».

La proposta

«In primo luogo – dice l’ex presidente del Parco geominerario, Tarcisio Agus – l’arteria andrebbe bitumata e messa in sicurezza. L’attuale fondo è costituito da materiali di risulta delle discariche minerarie, che durante l’estate sono un vero e proprio attentato alla salute pubblica. Non è difficile prender atto che ad ogni passaggio d’auto si levano dei polveroni inquinanti, dannosi per pedoni, automobilisti, inoltre si depositano sulla vegetazione dei bordi strada, soffocando le essenze. La salvezza potrebbe essere unire le forze istituzionali coinvolte, la Regione, il Parco geominerario, la Provincia, Igea e i Comuni».

