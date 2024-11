Voragine sulla Sp2, strada chiusa 

«Passo sempre dalla Statale 130 ma oggi avevo un impegno a Macchiareddu e ho optato per la Provinciale 2». Mal gliene incolse: arrivato al chilometro 22, nella zona di Siliqua, Giovanni Massa di Sant’Antioco ha dovuto invertire la marcia e tornare verso la rotonda di Uta per poi prendere la 130. L’automobilista ha scoperto che la Pedemontana, l’arteria che collega la zona industriale di Macchiareddu con il Sulcis, è chiusa perché in un lato della carreggiata si è aperta una voragine profonda almeno due metri. Una voragine particolarmente pericolosa perché rischia di allargarsi verso il resto della strada.

I disagi

«Non ho visto», riprende Massa, «il cartello che segnala l’interruzione della strada. La segnaletica dovrebbe essere resa più evidente». Forse non ha tutti i torti perché Massa non è stato l’unico automobilista beffato dalla chiusura. «Sto cercando di capire», interviene Luigi Atzeni di Giba, «se riesco a passare nella strada in terra battuta che corre a fianco alla Provinciale». Tentativo messo subito da parte: quel budello, una strada rurale, ha troppi fossi e buche per poter essere attraversata in sicurezza da un’utilitaria.

Il crollo

Un altro dei “lasciti” del nubifragio che si è abbattuto sulla zona nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Il giorno dopo, alla riapertura degli uffici della Provincia del Sud Sardegna, è stata emanata l’ordinanza dirigenziale di “interdizione del traffico veicolare”, si legge nel documento, “lungo la strada provinciale Sp2 dal km 22+000 al km 23+000, tratto stradale da Villamassargia al limite della Città metropolitana di Cagliari”. Strada chiusa poco prima della rotonda nei pressi del castello di Siliqua. Impossibile bypassare lo sbarramento: per raggiungere il Sulcis Iglesiente dall’area industriale non resta che percorrere la strada statale 130.

La Provincia

Indispensabile, dunque, risolvere il problema nel minor tempo possibile. «Per prima cosa», spiega Eugenio Lai, commissario straordinario della Provincia per la porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari, «abbiamo deliberato lo stato di calamità naturale. Un passaggio necessario per accelerare il più possibile i tempi dell’intervento». Che, comunque, non saranno necessariamente tanto celeri. «La prima stima fatta dai tecnici», prosegue Lai, «parla di un intervento da 150-160 mila euro, necessari per riaprire la strada ma non sufficienti per ripristinarla totalmente». Peccato che soldi ce ne siano pochi. «Abbiamo fatto una richiesta di finanziamento agli assessori regionali ai Lavori pubblici e al Bilancio e alla presidente Todde». Sperando che i soldi arrivino in tempi rapidi. «La riapertura della strada dipende proprio dalla celerità con la quale otterremo le risorse». E se i rubinetti della Regione non si aprissero velocemente? «Cercheremo di capire se, nel nostro bilancio, si può tagliare da qualche per trovare i soldi che servono per la riapertura della Provinciale 2».

