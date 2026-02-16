Voragine riparata, dopo dieci giorni riapre via Cornelio Nepote 

Fine dei disagi per automobilisti e residenti del centro storico: è arrivata ieri mattina l’attesa riapertura di via Cornelio Nepote, interdetta da dieci giorni dopo un cedimento dell’asfalto. Il tratto chiuso al traffico veicolare era quello oltre l’incrocio con via Seneca, in direzione via Marco Claudio Marcello. In quel punto una perdita idrica da una condotta privata aveva infatti provocato l’apertura di una pericolosa voragine, costringendo il Comune a mettere in sicurezza l’area e riparare il danno. Non sono mancate le proteste, perché dopo l’intervento della cooperativa incaricata dal Comune ci sono voluti diversi giorni prima di vedere la strada riaperta. A risentirne sono stati soprattutto i residenti della via e tutti gli abitanti di quella parte del centro storico. Fino a ieri, giorno in cui finalmente sono state rimosse le transenne e le prime auto hanno ripreso a circolare in quel tratto di via Cornelio Nepote. «Prima di riaprire era necessario lasciar maturare il cemento per almeno sette giorni», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «In questo modo abbiamo fatto un intervento risolutivo e non uno che ci avrebbe costretto a ripeterlo in futuro».

