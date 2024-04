Voragine nell’asfalto, interviene Abbanoa  

La voragine è comparsa venerdì notte, causando pericoli e disagi fra via della Resistenza, via Vienna e via Parigi. Con tanto di foto pubblicate sui social, seguite dalla richiesta di intervento per mettere in sicurezza il tratto di strada che dal polo sportivo Generale Porcu porta alla scuola di via Parigi. Tutto risolto ieri mattina, almeno provvisoriamente: su richiesta del Comune, gli operai di Abbanoa hanno prima transennato la zona, poi coperto la buca. In attesa di verificare la causa e intervenire con una soluzione definitiva.

