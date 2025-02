Voragine nell’asfalto in via Po, nessuno interviene 

In seguito all’alluvione del 26 e 27 ottobre in via Po, a San Gavino, si è formata un’enorme voragine e ad oggi non c’è stato ancora nessun intervento per sistemare il manto stradale. A subirne le conseguenze è anche una ditta che opera nella vendita di legna. «L’asfalto è sprofondato, io ho subito chiamato i vigili del fuoco che hanno transennato e messo in sicurezza l’area, ma la voragine impedisce l’accesso dei mezzi pesanti che trasportano legna nella mia azienda e ho dovuto aprire un secondo ingresso in via Tuveri, la strada laterale che porta alla fonderia – evidenzia Gianmarco Carta, 50 anni, uno dei titolari –. Tuttavia non tutti i mezzi pesanti possono entrare da questo secondo ingresso perché alcune volte il peso è di oltre 330 quintali di legna a cui si aggiunge il peso del semirimorchio. Chiedo che il problema venga risolto al più presto: ho segnalato al Comune e al sindaco Stefano Altea la situazione da mesi ma ad oggi niente è stato fatto. Mi sembra ci sia disinteresse e menefreghismo. Diversi clienti pensavano che la mia attività fosse chiusa perché l’ingresso di via Po non è agibile anche se ho messo un piccolo avviso che indica l’altro ingresso». Il problema verrà affrontato in Consiglio comunale perché i consiglieri di minoranza Angela Canargiu e Nicola Ennas hanno presentato un’interrogazione. ( g. pit. )

