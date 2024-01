Voragine nel marciapiede, iniziati i lavori 

Dopo più di un mese di disagi, hanno preso il via ieri mattina i lavori per la sistemazione del marciapiede in via Marconi, nel tratto poco distante dalla rotatoria all’incrocio con viale Colombo. Qui alla fine di novembre un pedone era caduto nelle mattonelle che erano sprofondate all’improvviso.

Da lì l’intervento della Polizia locale che aveva transennato la zona in attesa dei lavori. In questo arco di tempo non sono mancate le proteste dei commercianti che hanno dovuto convivere per tutto il periodo degli acquisti natalizi con le barriere che impedivano il passaggio sul marciapiede.

Gli operai del cantiere comunale hanno dovuto utilizzare una ruspa per effettuare lo scavo e cercare di capire da cosa dipenda il problema. Sono in corso gli accertamenti e nella tarda mattina di ieri la causa del cedimento non era ancora nota: non è escluso che nel corso di alcuni lavori da parte di ditte esterne possano essere stati causati danni ai sottoservizi.Comunque sia i lavori proseguiranno anche oggi e, una volta stabilito cosa sia successo, si procederà alla riparazione del marciapiede e al riposizionamento delle mattonelle. Nelle scorse settimane era stato riparato anche il tombino in prossimità della rotatoria: in questo caso gli operai di Abbanoa avevano provveduto alla sostituzione del solaio.

