Voragine a due passi dal Municipio, proteste e ironia sui social 

Prima un dislivello, poi il cedimento che ha creato una mini voragine in via Umberto, a due passi dal Municipio. A causarla una perdita sotterranea, segnalata subito dai passanti e transennata dal Comune in attesa dell’intervento di Abbanoa, competente per quanto riguarda la rete idrica - e quella fognaria - in città.

In poche ore la buca ha scatenato l’ironia sui social, fra chi ha pubblicato la foto inscenando una battuta di pesca, con tanto di commento “pesca in buca, presto una nuova specialità olimpionica”. E chi - con un fotomontaggio - ha rievocato il film horror con il pagliaccio It che si affaccia dalla buca transennata. Ironia durata poche ore, ieri mattina una squadra di Abbanoa è intervenuta e risolto il problema: perdita riparata, mentre per quanto riguarda il ripristino - spiegano dalla società che gestisce il sistema idrico - si è proceduto a realizzare un primo tappetino provvisorio, e nei prossimi giorni si verificherà se è necessario intervenire con un secondo strato, per evitare ulteriori cedimenti. Pochi mesi fa era toccato a via Bonaria, dove il manto stradale aveva ceduto creando una piccola buca: anche in quel caso a causarla era stata una perdita sotterranea.

