Vonn trionfa a 41 anni 

ST. MORITZ. Impresa di Lindsey Vonn che a 41 anni vince la discesa di St. Moritz, la prima delle due in programma nella località svizzera per la coppa del mondo femminile di sci. La campionessa Usa ha battuto tutte chiudendo in 1’29”63. Quarta Sofia Goggia a 1”31, dietro le austriache Magdalena Egger (a 0”98) e Mirjam Puechner (a 1”16). Con condizioni meteo e di neve perfette sulla pista Corviglia, Vonn ha ottenuto la sua vittoria n. 83 arricchendo un palmares stellare. Vonn si era ritirata dall'agonismo nel 2019 quando aveva all'attivo quattro coppe del mondo, 82 vittorie, 16 coppe di disciplina, un oro olimpico e due titoli mondiali. Era rientrata solo nella passata stagione facendo però subito vedere di non aver perso il suo enorme talento. Oggi a St. Moritz ancora una discesa e domani superG.

