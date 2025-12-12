VaiOnline
Sci.
13 dicembre 2025 alle 00:06

Vonn trionfa a 41 anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

ST. MORITZ. Impresa di Lindsey Vonn che a 41 anni vince la discesa di St. Moritz, la prima delle due in programma nella località svizzera per la coppa del mondo femminile di sci. La campionessa Usa ha battuto tutte chiudendo in 1’29”63. Quarta Sofia Goggia a 1”31, dietro le austriache Magdalena Egger (a 0”98) e Mirjam Puechner (a 1”16). Con condizioni meteo e di neve perfette sulla pista Corviglia, Vonn ha ottenuto la sua vittoria n. 83 arricchendo un palmares stellare. Vonn si era ritirata dall'agonismo nel 2019 quando aveva all'attivo quattro coppe del mondo, 82 vittorie, 16 coppe di disciplina, un oro olimpico e due titoli mondiali. Era rientrata solo nella passata stagione facendo però subito vedere di non aver perso il suo enorme talento. Oggi a St. Moritz ancora una discesa e domani superG.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Tra ruspe e auto incolonnate, il nuovo volto dell’ex Carlo Felice

Da strada extraurbana a polo commerciale, quattro chilometri a passo lento  
Riccardo Spignesi
Lo sciopero

«Più lavoro e salute, no a una manovra che punta al riarmo»

Un migliaio in piazza a Cagliari, anche tanti studenti e pensionati  
Trasporti

Nuova continuità, sfida sui cieli sardi

Aeroitalia parteciperà al bando. L’ipotesi: in campo anche Ita e Volotea 
(m. r.)
Il caso

Abbanoa, il controllo ai sindaci

Il sì alla restituzione degli aiuti di Stato riduce la quota della Regione 
Il focus

La scossa di Pier Silvio riaccende Forza Italia

Nell’Isola gli azzurri punteranno ancora sull’esperienza di Pittalis 
Lorenzo Piras
Call center

Viaggio nella giungla dei “numeri verdi”: una mattina in attesa

Dal Cup, all’Inps, al cambio del medico: parlare con un operatore è un’impresa 
Sara Marci
Conti pubblici

Manovra, slitta l’approdo in Senato

Leo: «Taglio Irpef più ampio nel 2026». Giorgetti: «Sull’oro norma-simbolo» 
Salute

Influenza: su i contagi, c’è un nuovo ceppo

La Sardegna fra le regioni più colpite, per i bambini il rischio è triplo 