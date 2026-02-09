Vonn: «Non è una favola, è la vita» 

CORTINA D'AMPEZZO. Una doppia operazione alla gamba con un team congiunto di chirurghi ortopedici e plastici: è l'intervento a cui è stata sottoposta Lindsay Vonn, ricoverata da ieri all'ospedale di Treviso dopo la terribile caduta a pochi secondi dal via della discesa libera ai Giochi di Milano Cortina. All'intervento era presente il medico personale della sciatrice «ma ha solo assistito, mentre i chirurghi italiani hanno guidato le procedure». L'ospedale aveva parlato di una operazione volta a stabilizzare la gamba sinistra, senza menzionare un secondo intervento.

«Il mio sogno olimpico non si è concluso come avevo sognato. Non è stato un finale da favola o una favola, è stata semplicemente la vita», ha postato su Instagram. «Nelle gare di discesa la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere minima. Per soli 13 cm, il mio braccio destro si è agganciato alla porta, causando la caduta. Il crociato rotto e gli infortuni passati non vi hanno avuto nulla a che fare. Purtroppo, ho subito una frattura complessa della tibia: è stabile ma richiederà diversi interventi per essere riparata correttamente».

