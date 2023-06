Vongole di Santa Giusta,  via libera alla vendita 

Gli esiti sono sempre stati negativi. L’acqua che veniva analizzata dalla Asl non risultava mai idonea per pescare e mettere in commercio le vongole. Ora però per la prima volta anche i pescatori di Santa Giusta, che per conto della Regione gestiscono la laguna, potranno raccogliere e vendere i molluschi. Per loro una nuova fonte di guadagno.

Lo ha comunicato ieri la Asl alla Cooperativa dei pescatori con una nota firmata dal responsabile del settore Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Giuseppe Sedda dopo l’esito dei molluschi analizzati: «Vista l’attività di campionamento dell’Istituto Zooprofilattico, a esito favorevole - si legge nel documento - si autorizza la Cooperativa Pescatori all’avvio della raccolta dei molluschi bivalvi vivi delle specie vongole veraci nella laguna di Santa Giusta per la successiva depurazione presso zone di stabulazione o verso Centri di depurazione».

Per gli operatori, circa quaranta, una manna dal cielo. «Nonostante gli esiti sempre negativi a causa delle morie o dell’acqua troppo torbida che impediva l’analisi - spiega il presidente della cooperativa Emanuele Cossu - Non ci siamo arresi. Un mese fa abbiamo chiesto alla Regione di classificare nuovamente le nostre acque e analizzare il prodotto. Un risultato importantissimo. Significa che da oggi possiamo pescare e fatturare le nostre vongole veraci. Per poi consegnare ai grossisti della zona visto che per ora non abbiamo lo stabulario. Altrimenti sarebbe stata possibile anche la vendita al dettaglio».

