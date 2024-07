Von der Leyen vuole più poteri 

Bruxelles. Divide et impera : la celebre locuzione latina non potrebbe calzare meglio alla strategia di Ursula von der Leyen per comporre la nuova Commissione europea. Dopo la rielezione, la presidente dell’esecutivo Ue non vuole ripetere gli errori del quinquennio passato: uno su tutti, rimanere prigioniera dei giochi di potere tra i big di Palazzo Berlaymont. Thierry Breton, Margrethe Vestagger, Frans Timmermans, solo per fare alcuni esempi, hanno a lungo duellato in questi anni. Von der Leyen vuole una Commissione più snella nella struttura e più accentrata nei poteri. Accentrati dove? Sulla presidenza stessa.

Il “secondo giro”

In mezzo alle trame nella Commissione spesso, e volentieri, era coinvolta la stessa von der Leyen. Ma i 401 sì che l’hanno di nuovo incoronata regina d’Europa le danno un margine di manovra difficilmente limitabile. A fronteggiarlo saranno innanzitutto i Paesi membri. Come primo step, von der Leyen ha annunciato una serie di nuove deleghe: alla Sburocratizzazione (con il grado di vicepresidente), alla Difesa, al Mediterraneo, all’Equità inter-generazionale, agli Alloggi, alla Pesca e agli Oceani. Nomi altisonanti per spacchettare ulteriormente i poteri di singoli commissari e, soprattutto, direzioni generali. Von der Leyen punterebbe a non avere vice presidenti esecutivi. Che ci riesca, è un altro discorso.

I nomi di peso

Francia, Spagna e Polonia sono Paesi con cui Ursula deve fare i conti. Breton ha già le mani sulla potentissima delega all’Industria e alla Competitività. Teresa Ribera, paladina del Green Deal iberico, punta al Clima e all’Energia e non può essere ridimensionata, perché se von der Leyen è ancora a Palazzo Berlaymont lo deve soprattutto ai Verdi.

Lo scacchiere delle nazioni

Parigi e Madrid (oltre a Berlino, ovviamente) escono rafforzate dall’Ursula bis. La Varsavia di Donald Tusk punta a un portafoglio importante e potrebbe contendersi con Lisbona l’Agricoltura. Sarà, certamente, una Commissione a trazione Popolare. Sono 13 i membri del Ppe, contro quattro Socialisti (Danimarca, Spagna, Malta e Romania). Cinque se Nicolas Schmit, Spiztenkandidat di S&D, otterrà la delega agli Alloggi sebbene il Lussemburgo sia governato dal Ppe. I liberali, oltre a Kaja Kallas e Breton, possono puntare su pochissimi big. I Conservatori avranno due commissari, un italiano e un ceco.

