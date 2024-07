Von der Leyen vince senza Meloni 

STRASBURGO. Le braccia alzate in segno di vittoria. Il lungo applauso dei partiti europeisti. Il sospiro di sollievo di Parigi e Berlino. Ha vinto Ursula von der Leyen, in maniera netta, ottenendo l’agognato bis alla guida della Commissione europea con 401 voti favorevoli (284 i contrari, 15 gli astenuti), 41 in più della soglia della maggioranza e 19 in più del 2019, quando però l’Eurocamera era composta da 751 membri.

Alleanza europeista

Von der Leyen ha vinto grazie ai tre partiti della "maggioranza Ursula”, Popolari, Socialisti e Liberali, ma soprattutto grazie all’apporto dei Verdi. Ora dovrà gestire un’alleanza fra quattro gruppi uniti dalla fedeltà all’Europa e all’Ucraina ma non certo segnati dalla coesione, soprattutto sul Green Deal. Ma ha raggiunto il primo obiettivo: basare il suo mandato su un “centro democratico” evitando qualsiasi deriva estremista della sua maggioranza. Di certo c’è già che il voto segnerà una nuova fase nei rapporti tra la Commissione e l’Italia. A Strasburgo Giorgia Meloni ha portato a compimento il suo strappo con i vertici comunitari, iniziato al Consiglio europeo di fine giugno quando la premier aveva votato contro i successori di Charles Michel e Josep Borrell, cioè Antonio Costa e Kaja Kallas, astenendosi su von der Leyen. Ieri Fratelli d’Italia ha votato contro la presidente della Commissione, prima volta per un partito che esprime il presidente del Consiglio italiano.

Caos evitato

Il sì dei Verdi, ha spiegato il meloniano Carlo Fidanza, ha reso «impossibile» il voto per von der Leyen. Il voto contrario di FdI era nell’aria già dopo la telefonata di qualche ora prima tra von der Leyen e Meloni. La presidente aveva ribadito le sue linee guida e chiarito che il Green Deal, anche se in un’ottica diversa, resterà una stella polare. I rapporti tra von der Leyen e Meloni, osservano fonti europee qualificate, non si chiuderanno. Ma rispondendo ad una domanda sulla posizione degli italiani di Ecr, la presidente della Commissione è stata gelida: «Abbiamo lavorato per una maggioranza democratica. Il risultato dimostra che l’approccio è stato giusto», ha detto per poi ringraziare pubblicamente i Verdi. Gli ecologisti hanno evitato che i franchi tiratori - oltre cinquanta - affossassero la presidente creando un caos che in fondo nessuno voleva.

I conservatori

A parte i cechi e i belgi, tutti i conservatori di Ecr ha votato contro von der Leyen, così come i Patrioti e l’ultradestra di Europa delle Nazioni sovrane. Anche The Left ha votato no, ma nei confronti della sinistra il cordone sanitario non ci sarà. Forza Italia, componente del Ppe, è stata l’unico partito di governo italiano che si è uniformato alla nuova maggioranza Ursula. Il Pd ha di fatto azzerato i suoi franchi tiratori, convinto dalle aperture nel programma ai temi del sociale, all’emergenza abitativa e al dossier della transizione. «Serve un’Europa forte, il destino dipende da noi», è stato l’appello di von der Leyen all’Aula. Il termine Green Deal, di fatto, sarà sostituito dal Clean Industrial Deal, con cui la Commissione proverà a uniformare tutela delle imprese e mantenimento della rotta ambientale. Difesa e Intelligenza Artificiale saranno alcune delle altre priorità del von der Leyen bis. La sua conferma, celebrata da Volodymyr Zelensky, mantiene l’Ue a fianco di Kiev e lontana da Pechino, nell’attesa che gli Usa svelino, o meno, la loro anima trumpiana. E il principale alleato di The Donald, Viktor Orban, non avrà vita facile. «La sua a Mosca non è stata una missione di pace ma una missione di appeasement», ha scandito von der Leyen. È stata una delle prime volte che ha attaccato il premier ungherese.

