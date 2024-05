Von der Leyen: «Ue più forte se lavoriamo tutti insieme»  

«Buongiorno Roma. Sono felice di essere nella Città eterna per la mia campagna. Non vedo l'ora di incontrare soprattutto i giovani italiani. Ci confronteremo sulle sfide che devono affrontare, sulle loro speranze e sui loro sogni. E su come possiamo costruire insieme un'Europa più forte». Con questo messaggio pubblicato su X, la presidente uscente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha cominciato la sua tappa italiana per le Europee, in cui il Ppe la ripropone alla guida dell’Esecutivo Ue. Per questo la von der Leyen non incontrerà la premier Giorgia Meloni, mentre è stato lungo il faccia a faccia con Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, che a Strasburgo è nel gruppo dei popolari.

Insieme a Tajani, la presidente ha incontrato i rappresentanti di Coldiretti e Confagricoltura. Ma per tutta la giornata di ieri hanno tenuto banco le dichiarazioni fatte da Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, anche lei di Forza Italia. L’azzurra ha definito von der Leyen «un cavallo ormai zoppo. Penso di aver detto niente di nuovo, mi sono limitata a fare una fotografia di quello che ascolto: la Francia non la vuole, la Germania non la vuole, quindi la vedo un po' in salita», ha detto Ronzulli.

RIPRODUZIONE RISERVATA